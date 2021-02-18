Москва, 18 февраля, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Инфляция в России растет не из-за низкой ключевой ставки, а из-за макроэкономической политики властей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Так он прокомментировал планы ЦБ РФ вернуться к нейтральной ключевой ставке в 5−6%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Если Центральный банк РФ опасается того, что у нас будет дальнейшая девальвация рубля из-за того, что ключевая ставка низкая, а инфляция растет, то надо понимать, что инфляция обусловлена макроэкономической политикой самой власти плюс эффектом от девальвации рубля, — сказал Жуковский. — И если вы хотите не допустить падения курса рубля по отношению к доллару, то это делается очень простым образом — вы просто вводите хотя бы 50-процентную продажу экспортной валютной выручки, как это делали Примаков, Маслюков и Геращенко 1999 году. Но экспортерам это не надо. Им разрешили оставлять эту валютную выручку на счетах за рубежом».

Как подчеркнул Жуковский, экспортерам нефти, газа, леса, металлов продавать валютную выручку на внутреннем рынке и покупать рубли невыгодно.

«Они прекрасно понимают, что экономика деградирует», — подытожил Жуковский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Жуковский заявил, что повышение ключевой ставки Банка России не только сделает кредит для реального сектора еще менее доступным, но также ударит и по потребительскому спросу, и по рабочим местам.