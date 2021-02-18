Москва, 18 февраля, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Решение украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» начать сбор подписей за объявление импичмента президенту Владимиру Зеленскому вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 18 февраля в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кресло

«Быстрее. Морозы идут, от вакцины отказался, как и от тепла откажется. Всё в угоду США», — считает Юра Б.

По мнению многих пользователей, фигура Зеленского не представляет из себя субъект украинской политики. Люди считают, что это кукла, которой руководят из-за океана.

«Это актёр. Предложили роль и он её сыграл. Получил деньги, а на всё остальное ему наплевать», — написал Сергей Ж.

Некоторые комментаторы отметили, что считают импичмент Зеленскому справедливым решением, несмотря на то, что данная личность подавала серьёзные надежды.

«И правильно делают, хоть я за него отдал свой голос. Просто на тот момент больше не за кого было голосовать. Только не за Порошенко — иуду и ворюгу», — пишет Александр К.

Вне зависимости о того, случится импичмент или нет, ряд пользователей считает, что в конечном итоге Россия и Украина будет жить мирно. Вероятно, для этого понадобится много времени, отмечают граждане.

«Пройдет время и будут люди снова жить рядом по-братски, как и должно быть. Только, к сожалению, опять это будет идти через огромные потрясения и страдания», — поделился своим мнением Пётр С.

Напомним, 16 февраля депутат из украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил о том, что политическая сила начала сбор подписей за объявление импичмента президенту Владимиру Зеленскому.