Санкт-Петербург, 18 февраля, 2021, 18:13 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность преступной группы, которая организовала перевозку, хранение и широкомасштабный сбыт контрафактной табачной продукции в районе рынка «Апраксин двор». Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба УФСБ России по городу СПб и ЛО В Петербурге изъяли крупную партию контрабандного табака

«В результате проведенных мероприятий по местам хранения и реализации продукции обнаружено и изъято более 125 тысяч блоков сигарет с поддельными акцизными марками и без таковых», — рассказали в ведомстве.

Большая часть контрафакта изготовлена и доставлена в Петербург с территории Белоруссии и Казахстана. По предварительным подсчетам, рыночная стоимость изъятого превышает 100 млн рублей.