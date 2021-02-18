Санкт-Петербург, 18 февраля, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В петербургском аэропорту «Пулково» более 300 пассажиров авиакомпании «Азур эйр» более 14 часов не могут вылететь на Занзибар. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, сообщили 18 февраля в пресс-службе ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Чемоданы в аэропорту

По предварительным данным, задержка отправления воздушного судна (Boeing 767) произошла в связи с технической неисправностью. 332 пассажира авиакомпании «Азур Эйр» ожидают свой рейс с 03:55 мск 18 февраля.

«Авиакомпания обеспечила пассажиров напитками, едой и их размещение в гостинице», — отметили в ведомстве.

Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

Как уточнили ИА REGNUM в «Пулково», аэропорт работает в штатном режиме, авиакомпания решает вопрос по предоставлению своим пассажирам еды и размещает их в гостинице, к вылету готовится новый борт.