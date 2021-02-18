Калуга, 18 февраля, 2021, 18:33 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капитально отремонтировали 15 километров в Жиздринском районе и 18 километров в Хвастовичском районе автомобильной дороги М-3 «Украина» — Судимир — Хвастовичи — Теребень. Это самая протяженная дорога, проходящая по территории региона, которая была отремонтирована за два года реализации нацпроекта, сообщает 18 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя регионального министерства дорожного хозяйства Михаила Голубева.

Автомобильная трасса находится на территории двух муниципальных районов. Здесь проходят маршруты рейсовых и школьного автобусов, автомобиль скорой медпомощи перевозит пациентов в районные больницы и ФАПы, грузовиками транспортируется продукция промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Дорога поддерживалась в проезжем состоянии, но капитального ремонта не было более десяти лет.

Работы выполнило ООО «Новые строительные технологии» с применением новой дорожной техники. В частности, использовались асфальтоукладчики с системами нивелирования и электронной лыжей.

«В этом году работа по реализации мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжится. Мы планируем в 2021 году отремонтировать 94 километра дорог регионального значения», — сказал Михаил Голубев.