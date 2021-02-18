Санкт-Петербург, 18 февраля, 2021, 17:42 — ИА Регнум. В вестибюле петербургской станции метро «Маяковская» (зелёная линия) демонтировали мрамор. Об этом 18 февраля сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро Маяковская

На станции продолжается капитальный ремонт. Мраморную облицовку уже сняли, идет демонтаж гранитного напольного покрытия и подвесного армоцементного потолка. Полностью убраны электрические сети, системы вентиляции и пожаротушения.

«Облицовка в ходе работ будет полностью заменена и восстановлена. Специалисты заменят входные и выходные группы дверей, кассовые окна, магистральные кабельные сети, отремонтируют фасады и служебные помещения», — пояснили в подземке.

Также предстоит восстановить гидроизоляцию тюбинговой обделки наклонного хода, заменить старые водоотводящие зонты на новые из анодированного алюминия, отремонтировать три эскалатора.

Ожидается, что по итогу системы жизнедеятельности и безопасности «Маяковской» будут модернизированы.

Следующими на капитальный ремонт планируется закрыть «Московскую» и «Удельную», в перспективе — «Ладожскую», «Озерки», «Технологический институт» и «Проспект Большевиков».

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге закроют вестибюль станции метро «Московская»

Добавим, станция метро «Маяковская» была открыта 3 ноября 1967 года в составе участка «Василеостровская» — «Площадь Александра Невского». Она находится на глубине в 51 метр. Капитального ремонта за все 53 года она не видела, поэтому многие строительные конструкции изрядно постарели, а механизмы выработали свой ресурс. Ожидается, что работы завершатся к концу года.