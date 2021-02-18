Москва, 19 февраля, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование законодательства о занятости населения, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Авторы рассчитывают на то, что принятие закона позволит обеспечить возмещение сумм незаконно полученного пособия по безработице с соблюдением принципов справедливости и соразмерности, защитить граждан от возбуждения в отношении них уголовных дел. Сейчас наказываются и безработные матери-одиночки, получившие подработку, возмущены парламентарии.

Инициатива призвана смягчить наказание при учете ряда обстоятельств.

«При выявлении государственными учреждениями службы занятости населения, в том числе в результате межведомственного взаимодействия, факта получения безработным гражданином пособия по безработице обманным путем либо факта отсутствия у безработного гражданина права на данное пособие сумма незаконно полученного пособия по безработице возмещается в добровольном порядке», — говорится в законопроекте.

Если гражданин не возмещает в добровольном порядке сумму незаконно полученного пособия по безработице в полном объеме, то сумма незаконно полученного пособия по безработице возмещается в судебном порядке, следует из документа.

Сейчас существует уголовная ответственность за незаконное получение пособия по безработице: штраф в размере до 120 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев.

«Полагаем, что возбуждение в отношении гражданина уголовного дела по факту незаконного получения им пособия по безработице является негуманным и несправедливым шагом со стороны государства, которое обязано оказывать социальную поддержку безработным гражданам», — отметил Нилов в ТГ-канале.