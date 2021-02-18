Ярославль, 18 февраля, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Коршков продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге в следующем сезоне. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на издание «Чемпионат».

ХК «Локомотив» Егор Коршков

На данный момент Коршков арендован «Локомотивом» у клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мейпл Ливс», который на этой неделе обменял права на форварда в «Каролину Харрикейнз». Как сообщил агент нападающего, в следующем сезоне Коршков не поедет за океан.

«Год в системе «Торонто» пошёл Егору на пользу. Во многом поэтому в России Коршков совсем на других ролях, он раскрылся как игрок. «Торонто» принял решение обменять Егора. Следующий год он тоже проведёт на родине, а потом, если захочет, у него однозначно будет возможность вернуться в Северную Америку», — цитирует агента Дэна Мильштейна издание «Чемпионат».

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Егор Коршков набрал 32 очка, забив при этом 16 шайб. Его нынешний контракт с «Локомотивом» истекает 30 апреля 2021 года