Москва, 18 февраля, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Число официально зарегистрированных безработных в России сократилась на треть с сентября 2020 года и на сегодняшний день составляет 2,4 млн человек. Об этом сообщила 18 февраля замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В поисках работы

«Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Если в августе уровень безработицы, по данным Росстата, достигал 6,4%, то в декабре этот показатель составил уже 5,9%», — сказала она на заседании совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете Федерации.

Мухтиярова отметила, что за указанный период число безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, снизилось на 400 тысяч человек — с 4,8 млн до 4,4 млн человек.

При этом, по её словам, в центрах занятости населения на пике в сентябре было зарегистрировано 3,7 млн граждан, а на сегодняшний день их число сократилось до 2,4 млн человек. «То есть численность зарегистрированных человек за это время снизилось примерно на треть», — отметила замглавы Минтруда.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта разработать и представить перечень мер по содействию трудоустройству безработных граждан.

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