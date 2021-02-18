Севастополь, 18 февраля, 2021, 16:31 — ИА Регнум. В Севастополе готовят к запуску водозабор на реке Бельбек. Об этом, как сообщили в пресс-службе правительства города, заявил 18 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Завтра у нас состоится важный технологический этап, предшествующий завершению работ на водоводе Бельбек, — врезка трубы в Днепровский водовод. Практически сформировано русло, по постоянной схеме подано электричество», — сказал Развожаев.

Эксплуатацию водозабора планируют начать с 1 марта — к этому сроку комплекс работ будет завершен.

Строительство водозабора на реке Бельбек входит в число основных проектов комплексного плана по обеспечению Севастополя пресной водой.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2020 года Крымский полуостров испытывает нехватку пресной воды — запасы воды снизились из-за засухи и маловодья.