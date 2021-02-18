Калуга, 18 февраля, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В Калужской области за сутки подтверждены четыре летальных исхода пациента с COVID-19. Об этом сообщает 18 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Primamedia.ru

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Калуги 1961 года рождения, житель Козельского района 1957 года рождения, житель Бабынинского района 1966 года рождения и житель Мещовского района 1952 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 244 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.