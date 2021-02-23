Артём Дубровский, 23 февраля 2021, 09:00 — REGNUM В стенах офиса белорусской компании Wargaming (разработчика популярного «танкового» экшена World of Tanks) трудится огромное количество самых разных специалистов. Одни отвечают за программную часть игры, другие за визуальную, третьи — за сюжетную. Есть среди них и эксперты неожиданного профиля. Например, особое место в числе творцов-создателей WoT занимают исторические консультанты — те люди, благодаря которым в проекте Wargaming оживают реальные исторические события, персоналии и техника.

Юрий Бахурин
Юрий Бахурин
Иван Шилов © ИА REGNUM

Сегодня, 23 февраля, в честь празднования Дня защитника отечества с корреспондентом ИА REGNUM согласился поговорить Юрий Бахурин, исторический консультант Wargaming. Разбираемся, как превратить хобби в любимую работу, «оживить» чертёж танка и стать настоящим специалистом своего профиля.

Как выглядит обычный день исторического консультанта в Wargaming? Чем приходится заниматься в потоке повседневной рутины?

Юрий Бахурин: «Обычный день» применительно к нашей работе — это очень условное понятие. Рабочие будни в нашем отделе обычно бывают очень разными: одни коллеги сопровождают постройку трехмерных моделей, другие сами разрабатывают их, кто-нибудь трудится над статьей об истории, а еще один исткон систематизирует материалы — это же командная работа. История не дает нам скучать, а мы не даем ей покрыться пылью.

Скриншот из WoT
Скриншот из WoT

Можно ли рассматривать эту работу как «хобби» для человека, увлекающегося историей? Или за годы труда перестаешь получать удовольствие от процесса?

Юрий Бахурин: Не просто «хобби», а интереснейший опыт! Риторический вопрос: «какой любитель истории не мечтает хоть изредка припадать к первоисточникам для утоления собственного интереса?» А исторический консультант работает с ними каждый день, причем это прикладная работа, результаты которой радуют миллионы людей: будь то игроки или кинозрители. И это лишь одна из множества граней. О себе могу сказать: мне уж точно не надоело.

Можно ли получить эту работу без специализированного высшего образования? Хватит ли чистого энтузиазма и интереса к истории?

Юрий Бахурин: Не готов ответить за всю индустрию в целом и не хотел бы сбить с толку потенциальных будущих истконов. У коллег, с которыми мы вместе трудимся, на самом деле очень разные специальности: моя — преподаватель истории и права, есть филолог, есть и специалист по современным иностранным языкам. Однако костяк отдела сегодня — это высококлассные «технари»: инженеры и конструкторы. Такова специфика текущей работы.

Скажу очевидную вещь: высшее образование, конечно же, важно, и не только для конкретно этой работы, но и для любой другой. Будет оно историческим или каким-то другим — каждый из нас сам делает этот выбор. Ведь само по себе образование — это не универсальный ключ от всех дверей, связанных, например, с историей, но и не шоры, открывающие для выпускников лишь строго определенный путь. Возможность выбора никуда от них не денется. Как, надеюсь, и интерес с энтузиазмом.

Тогда как начать свой путь к получению заветной должности?

Юрий Бахурин: К сожалению, какого-нибудь рецепта с гарантией результата я дать не могу — жизнь полна импровизаций и неожиданностей самого разного толка. Когда я еще в студенческие годы стал заниматься историей всерьез, то даже не представлял, что окажусь в геймдеве. Работал в архивах, посещал библиотеки. Писал статьи, в основном полемические (со многим в которых сегодня бы сам поспорил). Вел собственный блог в «Живом Журнале» (имеется в виду блог-платформа LiveJournal, — прим. ред.), общался с товарищами по интересам на ряде военно-исторических интернет-площадок. Мне очень хотелось вырасти именно как исследователю. Ну, а отдыхал, в том числе и играя в компьютерные игры, конечно.

Возможно, кто-нибудь сделал своей целью стать историческим консультантом еще с юности — таким целеустремленным читателям, конечно же, следует пожелать удачи и успехов!

Скриншот из WoT
Скриншот из WoT

Можете ли вы посоветовать какие-то дополнительные курсы, лекции и другие обучающие материалы, которые обязательно нужно изучить молодому специалисту?

Юрий Бахурин: На мой взгляд, самообразование — это, в принципе, замечательно, при условии, что информация черпается из качественных источников и преподается как следует. Изобилие же обучающих программ, курсов и тому подобного сейчас, по-моему, невиданное — выбирай на свой вкус. Когда я сам учился, то обычный доступ к интернету или «пишущие» CD-ROM'ы имелись далеко не у всех, так что скачанные кем-либо из редких (еще сетевых) библиотек расходились по рукам на дисках. Хотя понятно, что и это было серьёзным прогрессом по сравнению с предыдущими годами, ну, а о сегодняшних возможностях и говорить излишне.

В числе полезных навыков безотносительно основного вектора образования или интереса я бы назвал владение английским языком. Среди образовательных и просветительских проектов в интернете я могу назвать Arzamas и «ПостНауку», — во всяком случае, с ними сотрудничают квалифицированные ученые, а не какие-нибудь «знатоки», вещающие некую, обычно сокровенную «правду».

Нужны ли сейчас новые специалисты в вашу команду?

Юрий Бахурин: Кстати, да! И в данном случае мы ищем не историка, а специалиста по разработке баз данных. Помощь такого специалиста будет для нас сейчас очень важна и своевременна. Всем интересующимся рекомендую объявление о вакансии на нашем портале.

Можно ли считать исторического консультанта разработчиком игры (хотя бы технически)? Нужны ли какие-то специализированные знания об игровой индустрии, чтобы начать работу?

Юрий Бахурин: Я бы сказал, что этот вопрос схоластичен, как и многие вопросы или споры об определениях. Для того чтобы начать любую работу, нужны знания, умения и навыки по тому, чем работник будет заниматься. При этом продвинутому пользователю ПК, который с файловыми менеджерами, графическими редакторами и приложениями MS Office «на ты», будет, конечно, проще, и насчет знания английского могу лишь повториться. Требуется ли при этом разбираться в компьютерных играх — это вопрос довольно частный. Так или иначе, главное, чтобы коллега знал, что делать, начав работать. Начав же, он и во всём остальном разберется.

Скриншот из WoT
Скриншот из WoT

Играете ли вы в WoT, чтобы посмотреть на то, как ваши знания в итоге применили в игре?

Юрий Бахурин: Да, как и другие коллеги из отдела. И скажу и за них тоже: ощущения от появления в игре дела в том числе и твоих рук — например, танка, над чертежами и моделью которого ты корпел в процессе создания, сложно передать. Особенно когда ты же обкатываешь его в игровом бою.

Во что ещё играете в свободное время?

Юрий Бахурин: Сейчас времени для игр удается выкроить совсем немного: стараюсь работать над рукописями сразу нескольких книг. Если же играю, то, помимо World of Tanks, люблю тряхнуть стариной в нестареющих «Героях Меча и Магии 3».

Существует ли какая-то особая проф. деформация у исторических консультантов? Например, неприязнь к историческому кино или играм?

Юрий Бахурин: За собой подобных негативных ощущений не припомню. Да и вообще, такое предубеждение было бы малосовместимо с нашей работой. Думаю, что если историк работает как консультант с произведениями какого-либо вида искусства: будь то живопись, кино или компьютерные игры, то ему следует быть требовательнее прежде всего к самому себе. Такой подход и ремеслу принесет только пользу.

Я правильно понимаю, что за время работы вам всё же довелось поездить на настоящем танке? Как ощущения?

Юрий Бахурин: Было дело. Ощущения непередаваемые. Что здесь скажешь: это не автомобиль, а всё-таки танк!

Приходится ли вам путешествовать для сбора узкоспециализированной информации? Или сейчас все необходимые данные можно заполучить в сети?

Юрий Бахурин: Вопреки расхожему мнению, в интернете есть не всё, а только то, что кто-нибудь выложил в Сеть. Мы же в ходе исследований, безусловно, проверяем, что там уже есть по той или иной теме, но в основном работа ведется офлайн и — да, носит международный характер. Мы сотрудничаем со специалистами и в странах бывшего СССР, и в Европе, и в США. Работа ведется в том числе и в зарубежных архивах и музеях.

Расскажите о самом запоминающемся рабочем опыте, который вы успели получить в Wargaming?

Юрий Бахурин: Представьте себе воентехника или инженера в СССР накануне Великой Отечественной. В свободное от службы время он делает концептуальные наброски нового танка. Возможно, успевает даже начертить проекции и направить документы «наверх». Они поступают в надлежащую инстанцию — Главное автобронетанковое управление Красной Армии. Начинается война. Автор предложения отправляется на фронт. Экспертного заключения о своем танке он уже не прочтет.

Страна же в разгар войны просто не может позволить себе такой роскоши, как конструирование, испытание и производство новой боевой машины. Бумаги подшиваются в дело и отправляются в архив. Они хранятся там десятки лет напролет, оставаясь совершенно неизвестными. Наконец, эти документы обнаруживает наш исследователь. Проект танка рассматривается и берется в работу. Он не был построен тогда, но появляется сейчас, и не на поле боя, а в мирном игровом проекте с многомиллионной аудиторией. Вот — живая память. Это очень круто. И таких примеров я мог бы перечислить множество, ведь в том числе из них и состоит наша работа.

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