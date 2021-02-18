Луганск, 18 февраля, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Село Калиновка (ЛНР) было обстреляно ВСУ накануне, 17 февраля, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

Уточняется, что украинские боевики обстреляли район Калиновки из крупнокалиберного пулемёта.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 17 февраля украинские боевики шесть раз обстреляли территорию ДНР.