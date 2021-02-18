Москва, 18 февраля, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Известного актёра, народного артиста РСФСР Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе МХТ им. Чехова.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром». Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Андрей Мягков в роли Жени Лукашина

Как рассказали в театре, похороны запланированы на 20 февраля. Перед этим состоятся церемония прощания и отпевание в православном храме.

Читайте также: Харатьян поделился своими воспоминаниями об Андрее Мягкове

Как сообщало ИА REGNUM, главный герой фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Андрей Мягков скончался внезапно в своей квартире. Причиной смерти, по предварительным данным, опубликованным в СМИ, могла стать острая сердечная недостаточность.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России, уроженца Северной столицы Андрея Мягкова.