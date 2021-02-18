Воронеж, 18 февраля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Фестиваль «Чернозём-2021» объявил участников второго дня, которые выступят 14 августа, сообщает ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Фестиваль «Чернозём»

На главной сцене выступят «Бригадный подряд», «Эпидемия», «Ундервуд», СерьГа, Вячеслав Бутусов и ДДТ.

На малую сцену во второй день выйдут группы «Комсомольск», «Буерак», МУККА, «Биртман» и Гречка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первый день фестиваля, 13 августа, на двух сценах выступят «Дисциплина Безбольной Биты», «Электрофорез», «Дайте танк (!)», «Громыка», «Кис-Кис», Нуки, Горшенев, Сергей Бобунец, Кипелов и «Алиса».

Фестиваль «Чернозём» пройдёт в 2021 году в шестой раз. Впервые он состоится в Воронеже — до этого пятилетняя история мероприятия была связана с городом Тамбовом.