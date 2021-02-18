Углич, Ярославская область, 18 февраля, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Подозреваемых в совершении многомиллионной кражи в Ярославской области задержали на Северном Кавказе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу МВД России.

МВД РФ Момент задержания

Как установили полицейские, двое подозреваемых взломали входную дверь ювелирного магазина в городе Углич Ярославской области. И похитили золотых украшений на общую сумму в 18 миллионов рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии предполагаемые похитители были задержаны. Один из них оказался жителем Ставропольского края, другой — Карачаево-Черкесской Республики. При обысках по местам временного проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны, радиостанции, сим-карты, банковские карты и денежные средства, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Также обнаружены похищенное золотое кольцо и бирки от ювелирных изделий», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Проверяется причастность подозреваемых к еще 9 кражам из торговых, ювелирных и ломбардных предприятий на территории Ярославской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областей. По решению суда один из задержанных помещен в следственный изолятор, второму избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.