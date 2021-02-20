Варшава, , 02:53 — REGNUM Пока в США у власти пребывал Дональд Трамп, Польше было неудобно строить слишком теплые отношения с Китаем, ведь большая часть трамповской энергии уходила на торговые войны с Пекином. Что же изменилось теперь, со сменой американских президентов, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Анджей Дуда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Судя по действиям всего Евросоюза, дружить с Китаем хотела не только Польша, ведь стоило только начаться в Вашингтоне переходному периоду смены власти, как сразу были согласованы основные пункты инвестиционного соглашения ЕС — Китай, причем основным инициатором согласования выступил Берлин. Вероятно, почувствовав, что ее обогнали, Польша устами своего главы МИД Збигнева Рау пыталась опротестовать это согласование, но ничего не получилось.

Между тем поклоны и намеки, которые Пекин через своих дипломатов усердно отпускал Варшаве. так же не забылись и теперь Польша пытается выстроить собственный канал общения с Китаем, включившись в гонку с Берлином и Парижем. Читайте статью Станислава Стремидловского «Заигрывания Польши с Китаем не нравятся США и ЕС».