Москва, 20 февраля, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Те, кто нынче защищает российский бизнес от «хищных» намерений руководства страны, не учитывают или намеренно скрывают перспективы совсем близкого будущего. О том, почему госрегулирование рынка не столь ужасно, как его отсутствие, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Овощной прилавок

Свое неудовольствие регулированием российского продовольственного рынка критики этой меры облекают в форму защиты «невинно страдающего производителя сельхозпродукции». Хотя, если присмотреться повнимательнее, вина в длящемся с конца прошлого года перекосе и задирании цен на продовольственном рынке во многом лежит на компаниях-трейдерах, оправдывающих свои небезопасные для страны маневры заботой о прибыли, конъюнктурой рынка и ничем более.

Тем подозрительнее выглядит попытка некоторых экономистов привязать госрегулирование к вековой давности «раскулачиванию», особенно на фоне раскрутки Алексея Навального, чьи сторонники пытаются стать «единственно верной» российской оппозицией. Сторонники Навального тоже любят поголосить о репрессиях, но допустим ли такой ход мысли для выращенных при серьезной поддержке государства агропроизводителей? Читайте статью Галины Смирновой «Рост цен: временная мера или раскулачивание?».