Киев, 18 февраля, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал своё появление в эфире российского телевидения одновременно с главой ДНР Денисом Пушилиным. Об этом политик рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

В.С.Білецький Леонид Кравчук

По его словам, редакторы российского телеканала не предупредили его о включении Пушилина.

«Надо было сбежать?», — поинтересовался Кравчук.

Экс-президент добавил, что не хотел оставить впечатление, якобы у него нет своей позиции.

«Я никого не боюсь, я в свое время испугался давно, мне 87 лет, я уже настолько испугался, что нет никакого страха, даже волка в лесу. Я буду общаться со всеми, отстаивая интересы Украины», — сказал украинский политик.

Кравчук добавил, что одобряет отключение трёх оппозиционных телеканалов на Украине и заявил, что готов отстаивать интересы Украины в эфире любых каналов.

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«Я в своих выступлениях на российских телеканалах, любых телеканалах, постоянно и системно говорю о государственной национальной позиции Украины, что мы никогда не пойдём ни на какие уступки», — подытожил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал общение Кравчука и Пушилина. Он заявил, что экс-президенту Украины позволено немного больше, чем любому другому должностному лицу.

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Позже депутаты Верховной рады от фракции «Голос» потребовали уволить Кравчука с поста главы украинской делегации в ТКГ из-за лишней «самоуверенности».

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