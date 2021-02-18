Москва, 18 февраля, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Российские банки в январе 2021 года выдали 690 тысяч новых кредитных карт, это на 13,6% меньше, чем годом ранее (800 тысяч карт). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

Больше всего новых кредитных карт в январе выдано в Москве (44,5 тыс. единиц), Московской области (34,5 тыс.) и Краснодарском крае (28,6 тыс.).

При этом снижение выдачи кредитных карт отмечено почти во всех регионах России. Наиболее серьезная динамика сокращении в Самарской область (-21,5%), Краснодарском крае (-19,9%) и Санкт-Петербурге (-17,9%).

Как сообщало ИА REGNUM, около 9 млн новых кредитных карт выдали российские банки в 2020 году, это на 21,5% меньше, чем годом ранее.

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