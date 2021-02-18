Архангельская область, 16 августа, 2010, 19:00 — ИА Регнум. В 2010 году северодвинцам на создание собственного бизнеса планируется направить 2, 2 млн рублей из областного и городского бюджетов. Еще 1 млн рублей - на компенсацию затрат местных товаропроизводителей на участие в выставках и ярмарках. Об этом ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе мэрии Северодвинска.

В соответствии с долгосрочной целевой программой Архангельской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Архангельской области на 2009-2011гг." региональное министерство экономического развития в 2010 году объявило конкурс среди муниципальных образований на право получения субсидий из областного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства.

По итогам конкурса, которые были подведены в августе, МО "Северодвинск" признано победителем. В результате Северодвинску и предоставлены субсидии из областного бюджета на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства.

По информации Управления экономики администрации Северодвинска, эти средства при софинансировании из местного бюджета помогут значительно увеличить количество получателей и предельные объемы поддержки начинающим бизнесменам. Средства для софинансирования таких мероприятий предусмотрены ведомственной целевой программой "Развитие малого и среднего предпринимательства Северодвинска на 2009-2011 годы".