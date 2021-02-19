Якутск, 20 февраля, 2021, 02:29 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в север Якутии вкладываются значительные федеральные средства, например, в аэропорты, арктическая часть этого региона живет очень тяжело — при том, что речь идет о 80 тысячах человек на почти миллионе квадратных километров. Экономики там практически нет, доля ветхого жилья около 20 процентов, это в десять раз выше общефедеральных показателей, рассказал автору ИА REGNUM бывший заместитель главы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков.

(сс) Ptukhina Natasha АК «АЛРОСА»

В арктической зоне Якутии высокая безработица, а статус резидента получил только один проект — разработка месторождения олова, и тот не того масштаба, который мог бы изменить ситуацию. Ситуация усложняется дороговизной продуктов, топлива и медикаментов. «У меня нет ответа на вопрос, за счет каких проектов жизнь в арктической зоне Якутии могла бы кардинально измениться. Не видел за период своей работы таких проектов», — признается Крутиков.

Глава Якутии Айсен Николаев рассказывал, что будет развивать бизнес там, где это менее затратно, и дотировать арктические улусы поступлениями от него; плюс бизнес ограничивает местная специфика, когда народ, который умеет заниматься только оленями, любые проекты, кроме оленей, встретит недовольством. «Заход крупной промышленной истории — это потенциальный конфликт с коренным народом, — полагает Крутиков. — Может быть, эффективный механизм перераспределения ресурсов и благ — это потенциальный выход. Вместе с тем все-таки он ущербный. Доходы Якутии существенно просели из-за АЛРОСЫ. Возможности перераспределения в этих условиях существенно ограничены. Что делать? Ты не можешь в этом году дать много, а в следующем — ничего».

По его словам, система перераспределения так не работает, она должна работать бесперебойно, независимо от состояния республики. А кризис показал, что экономика Якутии не самодостаточна.

О положении других арктических регионов читайте в статье Владимира Станулевича «Александр Крутиков: какие регионы Русской Арктики успешны, а какие не очень».