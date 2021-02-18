Киев, 18 февраля, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Киевской области в посёлке Клавдиево-Тарасово на территории частного домохозяйства выявили вирус птичьего гриппа. Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы Киевской области.

Франциско Гойя. Мёртвые птицы. 1810-1812

«В буферную зону (защиты) попали территория вокруг неблагополучного пункта (эпизоотического очага) радиусом три километра, в которую включён населённый пункт пгт Клавдиево-Тарасово», — сказано в сообщении.

В десятикилометровой зоне наблюдения оказались 17 населённых пунктов и одно предприятие, занимающееся содержанием и убоем птицы.

«Принимаются меры по локализации и недопущению распространения», — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Одесской области в частном доме у 16 человек выявили гепатит А. Среди заболевших 15 детей.