Симферополь, 18 февраля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Уйти от подачи воды населению по графикам в Симферополе могут до конца лета 2021 года. Об этом 18 февраля в эфире телеканала Россия24 сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

Вода

«Идут масштабные работы. К концу лета, надеюсь, мы выйдем на отмену графиков по Симферополю», — сказал Константинов.

Спикер добавил, что к курортному сезону в Крыму сформируют достаточный запас воды, и туристы никаких сложностей не почувствуют.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Константинов ранее сообщил, что в настоящее время в Крыму ситуация с водой стабилизировалась и никаких новых ограничений вводить не планируется.