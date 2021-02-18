В Крыму назвали срок отмены графиков водоснабжения
Симферополь, 18 февраля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Уйти от подачи воды населению по графикам в Симферополе могут до конца лета 2021 года. Об этом 18 февраля в эфире телеканала Россия24 сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.
Вода
«Идут масштабные работы. К концу лета, надеюсь, мы выйдем на отмену графиков по Симферополю», — сказал Константинов.
Спикер добавил, что к курортному сезону в Крыму сформируют достаточный запас воды, и туристы никаких сложностей не почувствуют.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Константинов ранее сообщил, что в настоящее время в Крыму ситуация с водой стабилизировалась и никаких новых ограничений вводить не планируется.