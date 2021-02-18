Набережные Челны, Татарстан, 18 февраля, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Набережных Челнах на уловки мошенников попался 33-летний мужчина. Пострадавший поверил, что помогает в поимке мошенников и сам лишился более 800 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по РТ 18 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На телефон жителя автограда позвонил в минувшие выходные неизвестный и представился сотрудником банка. Он предупредил, что кто-то оформил на его имя кредит и пытается обналичить. Затем звонивший предложил помочь в обеспечении сохранности денег и попросил о содействии в поимке злоумышленников. Мужчина согласился, особенно после разговора с сотрудником правоохранительных органов, который объяснил важность участия пострадавшего в данной операции.

Оказывая помощь, житель Набережных Челнов лишился свыше 800 тыс. рублей. Мнимые сотрудник банка и страж порядка выманили денежные средства под предлогами предотвратить мошенничество и погасить кредит.

Мужчина осознал, что стал жертвой злоумышленников и обратился с заявлением в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Удалось установить, что подозреваемые совершали звонки с телефонных номеров, зарегистрированных в Москве и Московской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани 86-летний местный житель перевел мошенникам 580 тыс. рублей. О совершенном преступлении мужчина заявил в полицию в начале января текущего года.

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