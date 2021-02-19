Анадырь, 19 февраля, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Ряд запущенных на Чукотке проектов позволил стабилизировать численность населения. С чем связано будущее этого региона, рассказал ИА REGNUM бывший заместитель главы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков.

Чукотский край

Ближайшие несколько десятилетий регион связан с освоением Баимского месторождения, которое после запуска в 2026—27 году удвоит бюджет Чукотки. Благодаря строительству дороги для Баимки в регионе появляется возможность освоения новых месторождений.

Крутиков подчеркивает важность для региональных властей получить от этого проекта максимум для развития территорий. «Вместе с инвестором мы обсуждали возможность развития локального профобразования. Потому что три с половиной тысячи сотрудников на Баимке — большая точка сбора людей. Это будущее Чукотки», — говорит Александр Крутиков.

О положении других арктических регионов читайте в статье Владимира Станулевича «Александр Крутиков: какие регионы Русской Арктики успешны, а какие не очень».