Берлин, 18 февраля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В сети обнародованы снимки с дорожных испытаний Volkswagen Golf R в кузове универсал. Фотографии размещены на портале AutoWeek.

AutoWeek Универсал Golf R

Где специалисты компании тестируют авто, не сообщается.

На данный момент в продаже имеется высокопроизводительный Golf R только в кузове хэтчбек. Универсал Golf также получит мощную версию. При этом уже сейчас прототип выдаёт 320 «лошадей» (420 Нм). Этот результат, по предварительной информации, в будущем может быть увеличен до 334 л. с.

Универсал оснащён мотором 2.0 TSI, который через автоматическую трансмиссию DSG, передаёт крутящий момент на все четыре колеса. Благодаря такому мотору машина набирает «сотню» всего за 4,7 секунды.

Внешне универсал Golf R выделяется спортивным дизайном бампера, перфорированными тормозными дисками и двумя трубами выхлопной системы.

Ранее немецкий автопроизводитель Volkswagen представил в КНР модернизированную модель Passat с сенсорным блоком управления климат-контролем вместо аналогового.

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