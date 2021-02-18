Москва, 18 февраля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») направил депутатский запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову по поводу законности проведения в Санкт-Петербурге международного ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» и либеральной позиции Минкультуры РФ по этому вопросу, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

Duma.gov.ru Алексей Журавлев

Парламентарий обратил внимание на то, что Минкультуры утвердило перечень международных кинофестивалей на 2021 год, один из пунктов предполагает проведение в Санкт-Петербурге кинофестиваля «Бок о бок».

Сайт организаторов сообщает о фестивале как о «кинофестивале, посвященном нетрадиционным сексуальным отношениям».

Доступ к сайту фестиваля никак не ограничен, в том числе по возрастному признаку, что противоречит законодательству о защите детей от информации, причиняющей вред их развитию, отмечает Журавлёв.

«Прошу Вас организовать проверку фактов, изложенных в депутатском запросе, законности размещения указанной информации в сети «Интернет», а также правомерность издания приказа Министерства культуры», — говорится в документе.