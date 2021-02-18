Москва, 18 февраля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Несмотря на то, что процесс «финансового оздоровления» российского банковского сектора, начавшийся в 2015 году и выразившийся в активном отзыве лицензий у финансово неустойчивых банков и банков, проводящих сомнительные и рискованные операции, в целом завершился, процесс ухода банков с рынка по различным причинам (отзыв лицензии, добровольное аннулирование и закрытие, реорганизация) продолжается, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

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«В минувшем 2020 году по тем или иным причинам прекратили свою деятельность 38 российских банков. Таким образом, на рынке остаются преимущественно надежные и законопослушные банки, что повышает устойчивость и эффективность российской банковской системы в целом.

Несмотря на это, процесс ухода банков с рынка и отзыва у них лицензий продолжится и в 2021 году. Одним из важных факторов, который будет оказывать серьезное влияние на данный процесс, будет постепенный отказ от мер государственной поддержки банков, бизнеса и граждан, принятых в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

Отказ от этих мер обострит проблемы деятельности банков, которые были сглажены и завуалированы благодаря этим мерам. Одной из главных проблем, которая всплывет в 2021 году, будет сокращение ликвидности банка из-за дальнейшего оттока средств населения с банковских счетов и вкладов вследствие сокращения реальных доходов граждан», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке оценили в «Эксперт РА», в России в течение 2021 года в зоне повышенного риска будут находиться 9% банков, это порядка 33 кредитных учреждения.

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