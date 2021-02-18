Сеул, 18 февраля, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В сети появились шпионские снимки с испытаний электрокара KIA CV/EV на дорогах Южной Кореи. Фото с автомобилем размещены на сайте The Korean Car Blog.

The Korean Car Blog Электрокар KIA CV/EV

Автопроизводитель позиционирует свою будущую новинку как конкурента Tesla Model 3.

Несмотря на то, что машина закрыта чёрной тканью, можно разглядеть, что перед нами паркетник. Собираться авто будет на инновационной архитектуре E-GMP. Дизайн модели будет иметь много общего с электрическим концепт-каром Imagine by KIA.

Вероятно, что заводской вариант нового электромобиля будет оснащён мотором максимальной мощностью 313 «лошадей». Аккумуляторная батарея позволит проехать машине без подзарядки около 550 км.

От 0 до 100 км/ч авто будет разгоняться за 5,2 секунды.

Ранее компания KIA представила в РФ модели Ceed с новым турбомотором G4LH-5 Smartstream производительностью 150 л. с. объёмом 1,5 л. Этот движок заменит мотор 1.4 T-GDi G4LD-5.

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