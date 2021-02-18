Санкт-Петербург, 18 февраля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Ленинградской области на сегодняшний день числится порядка 23,5 тыс. официально безработных. Об этом сообщил 18 февраля заместитель главы комитета по труду и занятости Ленобласти Дмитрий Никифоров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Трудовые мигранты

По словам Никифорова, с апреля по декабрь 2020 года в службу занятости обратилось порядка 65 тыс. человек, из них безработными признали 50 тыс. граждан. За тот же период 2019 года в службу обратилось всего порядка 7,5 тыс. человек.

«То есть в 2020 году уровень безработицы вырос почти в восемь раз. Служба занятости с таким наплывом справилась даже без увеличения штатной численности», — сказал Никифоров.

С октября 2020 года, по его словам, наметилась тенденция к снижению уровня безработицы в регионе. На сегодня в Ленобласти 23,5 тыс. человек остаются «официально» безработными. В банке вакансий же имеется 22 тыс. мест, хотя обычно вакансий было больше, чем соискателей. В пике банк вакансий составлял всего 20 тысяч на 50 тыс. безработных.

«Банк вакансий все еще увеличивается — как правило, те работодатели, кто традиционно привлекал иностранную рабочую силу, вакансии в банк данных не подавали. В связи с тем, что имеется дефицит иностранной рабочей силы, они стали о своих вакансиях сообщать. Тем самым у нас стали появляться новые рабочие места, доступные для российских граждан», — сказал Никифоров.

Он пояснил, что традиционно в Ленобласти работали порядка 62 тыс. иностранцев. В прошлом году же в регионе выдали порядка 42 тыс. патентов, что на 30% меньше, чем обычно. Налоговые поступления же от иностранных рабочих просели на 35%.

«Иностранные граждане все-таки уезжают, а новых поступлений иностранной рабочей силы, к сожалению, на сегодняшний день нет», — добавил Никифоров.

Не каждый безработный житель региона может заменить такого рабочего на стройке, указал он, так как безработных по строительному профилю сейчас в Ленобласти насчитывается не более 1 тыс. человек.

«Таким образом дефицит налицо. Даже по официальной статистике, строителей не хватает порядка 4 тысяч. Если брать другие сферы, картина примерно такая же», — сказал Никифоров.

Напомним, в Петербурге власти рапортуют об аналогичной ситуации нехватки мигрантов на стройках.