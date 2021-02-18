Махачкала, 18 февраля, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Дагестане задержан по подозрению в причастности к совершению преступлений террористической направленности молодой житель Махачкалы. Как установили правоохранительные органы, 18-летний подозреваемый более года назад вступил в незаконное вооруженное формирование. По данному факту возбуждено уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании.

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В рамках расследования удалось установить, что шестеро жителей Хасавюртовского района в октябре 2019 года создали бандгруппу с целью ведения борьбы с представителями органов власти. Они планировали совершать нападения на правоохранителей и готовить теракты и диверсии.

Спустя месяц к ним присоединился и несовершеннолетний на тот момент времени подозреваемый из Махачкалы. Он добровольно стал участником НВФ и взял на себя обязательства приобрести составляющие для изготовления взрывных устройств. Также он обязался собирать сведения о сотрудниках правоохранительных органов, на которых впоследствии планировались покушения.

При попытке совершить одно из таких посягательств в мае 2020 года были ликвидированы шестеро участников бандгруппы. Их молодой соучастник был задержан только сейчас. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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