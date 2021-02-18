Ярославль, 18 февраля, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Просчеты в оперативном управлении и отсутствие четкого плана действий на случай погодных ЧП не позволили мэрии Ярославля справиться с последствиями снегопадов. К такому выводу пришли сегодня участники совещания в Ярославской областной Думе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Заксобрании.

City-yaroslavl.ru Уборка Ярославля

На совещание о мерах по уборке улично-дорожной сети Ярославля были привлечены представители мэрии и муниципалитета, главы районов, руководство ГИБДД.

«На заседании Думы был справедливо поставлен вопрос о качестве уборки городских дорог, — сказал заместитель председателя Ярославской областной Думы Виктор Волончунас. — Проколы всем очевидны. Где работа? Где техника? Где результат? До сегодняшнего дня почти ничего не было, пока образцово-показательно не убрали Московский проспект. Если бы надлежащая работа велась в течение всей недели, а не в последние два дня, такого бы разговора не было».

Ненормативное состояние дорог привело к росту количества ДТП.

«С начала года произошло 388 ДТП с пострадавшими, в 48 случаях зафиксирована дорожная скользкость, 60 человек пострадало и два человека погибло», — сообщил руководитель регионального управления ГИБДД Антон Царев.

Директор департамента городского хозяйства мэрии рассказал, что героическими усилиями удалось расчистить один проспект — Московский.

«Вчера на Московском проспекте, чтобы привести его в нормативное состояние работало 76 единиц техники и 44 дорожных рабочих, — проинформировал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров. — В целом для ликвидации последствий снегопада, мы используем всю имеющуюся технику, а также обратились за помощью в МРСК, Водоканал, ТГК-2».

Также представитель мэрии сообщил, что температурные показатели не позволили использовать имеющиеся в распоряжении городских служб реагенты, а 10%-ная песко-соляная смесь также не подходит для данных погодных условий.

«Областные дорожные службы используют 20%-ную смесь, федеральные — 30%-ную. У нас было 200 тонн чистой соли, мы провели обогащение ПСМ и теперь она работает, — отметил Ярослав Овчаров. — Если говорить о реагентах, то те, которые используются в Москве, имеют стоимость 17 тысяч рублей за тонну. Это 8,5 миллионов рублей на город на 3 дня».

Виктор Волончунас отметил, что у городской власти всегда должен быть план на случай подобных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в подобных ситуациях важен результат работы, а не экономия денег.

Ярославским дорожным службам порекомендовали перенять опыт Рыбинска, где, в отличие от областного центра, городская дорожная сеть убрана значительно лучше.

«Нынешняя ситуация с городскими дорогами зачеркнула многие положительные достижения, которые нам удается достичь. Людям важно знать не количество техники, которой вы располагаете, а то, когда будет почищена конкретная дорога», — заявил председатель муниципалитета Артур Ефремов.

По итогам обсуждения, городским службам порекомендовали привлечь максимальное количество дополнительных единиц техники от предприятий и организаций города, а также до конца дня предоставить подробный график уборки городских дорог. Но будет ли результат?