Тверь, 18 февраля, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Более тысячи новых многодетных семей появилось в Тверской области в 2020 году, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 18 февраля. Губернатор Игорь Руденя назвал улучшение демографической ситуации в Тверской области приоритетным направлением работы правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области за год появилась тысяча новых многодетных семей

«Нашим слоганом должны быть слова «Большая семья — тверская традиция. Семья — это основная ячейка общества, институт воспитания детей. Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, бережное отношение к истории Отечества», — отметил Руденя.

По данным на 1 января 2021 года в Тверской области зарегистрирована 13 281 многодетная семья, в них воспитываются 43 865 детей. Годом ранее в Верхневолжье насчитывалось 12 237 семей с 40 376 детьми. Число многодетных семей в регионе выросло преимущественно благодаря рождению третьих детей: если год назад семей с тремя детьми в Тверской области насчитывалось 9 694, то сейчас таких семей уже 10 494.

В Тверской области действует большое количество мер поддержки многодетных семей, и постоянно вводятся новые, в том числе в рамках национального проекта «Демография». Например, с 2020 года по инициативе главы региона для многодетных семей действуют субсидии на приобретение транспортного средства, освобождение от уплаты транспортного налога, также учеников первых — пятых классов, воспитывающихся в многодетных семьях, обеспечивают школьной формой. В минувшем году новое жильё получили 25 многодетных семей в регионе, а за 12 лет жилищные условия улучшили 220 семей Тверской области с тремя и более детьми. В регионе родителей учреждены почетные знаки «Слава Матери» и «Слава Отца».