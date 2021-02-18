Калуга, 18 февраля, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Бывший руководитель группы материально-технического снабжения одного из акционерных обществ Калуги, являющегося предприятием нефтепродуктообеспечения с собственной сетью АЗС, обвиняется в крупном коммерческом подкупе. Об этом 18 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Кабинет обвиняемого, где был произведен обыск

По версии следствия, обвиняемый получил незаконное вознаграждение на общую сумму 508 тысяч рублей от представителей двух юридических лиц и одного индивидуального предпринимателя, которые хотели поставить продукцию на предприятие на выгодных для себя условиях. За данный подкуп руководитель подразделения коммерческой организации обеспечивал подписание с ними договоров на поставку продукции. Также обвиняемый способствовал победе конкретных юридических лиц на проводимых закупочных процедурах. Суммы подкупа перечислялись на личную банковскую карту сотрудника. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Данное преступление было выявлено сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступления УМВД России по Калужской области. Руководство предприятия нефтепродуктообеспечения после возбуждения уголовного дела в отношении своего сотрудника приняло решение о его увольнении.