Москва, 18 февраля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева заявила, что вместе с ранее скончавшимся актером Андреем Мягковым«ушел целый кусок» ее жизни.

Цитата из к/ф «Служебный роман». Реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР Андрей Мягков в роли Анатолия Новосельцева и Светлана Немоляева в роли Ольги Рыжовой

«Эта весть о кончине Андрюши меня очень расстроила. Ведь с ним ушел и целый кусок моей жизни. Эти съемки удивительного и до сих пор любимого фильма «Служебный роман» — незабываемое время», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Немоляева отметила, что то, что такие фильмы с участие Мягкова, как «Служебный роман», «Ирония судьбы или с легким паром!» и другие, являются шедеврами, которые до сих пор показываются и являются востребованными и любимыми.

Кроме того, актриса уточнила, что считает, что покойный актер «был совершенно отдельной фигурой», как в театре, так и в кино.

«Он был поразительным. Это был артист, который мог сыграть и комедию, и драму, и философскую какую-то вещь. Это был уникальный, поистине уникальный артист. Очень грустно, что с Мягковым уходит целое поколение удивительных, незабываемых художников, артистов, настоящих артистов театра и кино», — добавила она.

Вместе с тем, Немоляева выразила самые искренние, сердечные соболезнования семье, близким и коллективу Художественного театра имени Чехова, в котором служил Мягков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польская актриса Барбара Брыльска заявила, что народный артист РСФСР Андрей Мягков, о кончине которого стало известно ранее, был прекрасным человеком и актером.