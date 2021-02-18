Санкт-Петербург, 18 февраля, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Несмотря на наличие почти 80 тыс. безработных, в Северной столице многие стройки простаивают без рабочей силы. Как сообщил 18 февраля директор Центра трудовых ресурсов Петербурга Алексей Чистяков, город ощущает нехватку трудовых ресурсов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

По сравнению с 2019 годом, за 2020 год в Петербург въехало на 75% меньше граждан Узбекистана, на 67% — граждан Таджикистана, на 71% — граждан Киргизии. Тех, кто заявил работу как цель приезда, стало на 81% меньше.

При этом патентов на работу иностранцам было выдано на 32% меньше, чем за 2019 год, а разрешений на работу — на 55% меньше.

«Отток трудовых мигрантов и отсутствие приезда новых граждан также повлекло последствия для строительного бизнеса. Мы ежедневно получаем запросы от строительной отрасли о том, что необходимо пополнять трудовые ресурсы из стран СНГ именно тех граждан, кто уже работал в этих стройкомпаниях, имеет опыт, обучен и знает, что делать на строительных объектах», — добавил Чистяков.

За 2020 год общий размер налоговых поступлений в бюджет Петербурга от работы мигрантов составил 4 млрд 910 млн рублей. В 2019 году же поступило 6 млрд 693 млн рублей.

«Таким образом мы видим, что отчисления в бюджет и количество иностранных граждан в 2020 году уменьшились значительно, отток составил 30% из Петербурга», — сказал Чистяков.