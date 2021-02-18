Москва, 18 февраля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В России готовят почву для введения новых налогов и поборов, считает лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

Как сообщало ИА REGNUM, Высшая школа экономики опубликовала данные опроса, который показал, что 60% жителей России готовы платить дополнительные налоги и сборы под конкретные программы, направленные на решение общественных проблем.

«Власть готовит почву для введения очередных сборов с населения? О, чудеса, да и только! И это в то время, когда доходы населения падают восьмой год подряд», — отметил Зюганов.

Он сослался на данные других опросов, которые показывают, что 60% граждан вообще не имеют сбережений и примерно столько же экономят на еде.

«Уже даже сама власть признаёт возможность введения продовольственных карточек для нищих. Или все это от хорошей жизни?.. Терпение народа небезгранично», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы заявил, что считает возможным подумать над идеей введения продовольственных сертификатов.