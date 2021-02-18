Омск, 18 февраля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Традиционное масленичное гуляние в центре Омска на Любинском проспекте в 2021 году не состоится. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в министерстве культуры Омской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Концерт в день Масленицы в Омске

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Причиной отмены стала пандемия коронавируса. Взамен жителям региона предложили устроить домашние чаепития с блинами.

При этом в омских учреждениях культуры пройдут мероприятия, приуроченные к Масленице.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 февраля в Омской области выявлено 39 895 носителей коронавируса, выздоровели 28 313 человек, от COVID-19 скончались 1169 жителей региона.