Архангельск, 19 февраля, 2021, 05:29 — ИА Регнум. Обширная дискуссия существует по вопросу о том, кем лучше быть руководителю региона — местным уроженцем или приехавшим из другого региона. Бывший заместитель главы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков обсудил практику успешных назначений с ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Крутиков

Глав регионов рекомендует президент, дальше люди поддерживают либо нет на выборах. И уже время показывает, насколько выбор оправдывает надежды людей. «Неважно, кто сегодня возглавил регион — варяг или с самой территории, — крайне важно выстраивать систему по подготовке кадров из числа жителей территории, чтобы в будущем не было тяжелого выбора. На мой взгляд, приоритет за тем, кто живет на территории, кто вырос, кто родился здесь — другое отношение к территории у такого человека», — говорит Крутиков.

Он берет для примера практику Китая с суровыми «лифтами» для чиновников, когда нельзя возглавить провинцию человеку, у которого нет опыта работы руководителем партийной ячейки или в администрации города. Важно, когда человек проходит все ступени, считает Крутиков, — так человек и показывает свою эффективность на разных задачах, и вырастает как профессионал. В России нет такой системы.

«Я не критикую кадровые решения, — подчеркивает Александр Крутиков. — Но я понимаю, что совершенно другая мотивация у человека, который родился и вырос на той или иной территории. Важно, когда человек понимает, что он отвечает перед людьми, на глазах которых вырос, которые могут сказать, что ты не то делаешь. Говорю про порядочных чиновников, служащих. Мотивация, что ты поднимаешь не чужую для себя территорию, а родную — существенна».

Полностью интервью читайте в материалеВладимира Станулевича «Александр Крутиков: какие регионы Русской Арктики успешны, а какие не очень».