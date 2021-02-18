Варшава, 18 февраля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР Андрей Мягков, о кончине которого стало известно ранее, был прекрасным человеком и актером. Об этом 18 февраля заявила польская актриса Барбара Брыльска, снимавшаяся вместе с ним в фильме режиссера Э. Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975).

Цитата из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром». Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Андрей Мягков в роли Жени Лукашина и Барбара Брыльска в роли Нади Шевелёвой

«У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Брыльска призналась, что она очень любила Андрея Мягкова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что советский и российский актер, народный артист РСФСР Андрей Мягков, который ранее умер в возрасте 82-лет, являлся обладателем уникального таланта и был предан своему любимому делу.