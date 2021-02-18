Калуга, 18 февраля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. До четырех лет лишения свободы грозит 24-летнему сотруднику калужского филиала крупной телекоммуникационной компании, который обвинён в нарушении тайны телефонных переговоров клиента. Об этом 18 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

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Установлено, что калужанин, имея доступ к сведениям, составляющим охраняемую законом тайну, за денежное вознаграждение незаконно копировал детализацию по абонентскому номеру гражданина и предоставил её стороннему лицу. Следствием доказаны три преступных эпизода противоправной деятельности со стороны обвиняемого. В отношении «заказчика» преступления уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется.

«Утвержденное прокурором обвинительное заключение по сотруднику телекоммуникационной компании направлено в суд для рассмотрения», — сказала Искрина Басулина.