Чебоксары, 18 февраля, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Власти Чебоксар наделили руководителей города — сити-менеджера и спикера горсобрания — правом погребения в мемориальных аллеях «Зона почётных захоронений». Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 18 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

(сс) maggyona Вечный покой

Постановление подписал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Согласно документу, расширяется категория лиц, которая после смерти может быть захоронена в мемориальных аллеях «Зона почётных захоронений» на кладбищах Чебоксар.

В перечень добавлены ещё десять категорий, в том числе должностные лица. Это глава Чувашии, члены Федерального собрания РФ, проработавшие более трёх лет члены правительства, почётные граждане Чувашской Республики или города Чебоксары, Герои СССР и России, высший офицерский состав.

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Также в список на право «почётного» погребения включены глава города и глава администрации Чебоксар, сити-менеджеры районов республики. Уточняется, что главы администраций для этого должны проработать на посту «не менее 5 лет».

«Допускается предоставление участка земли в мемориальной аллее «Зона почётных захоронений» размером 2,5 м x 3 м (длина, ширина) в случае обращения супруга (супруги)», — отмечается в постановлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии скончались бывший глава республики Михаил Игнатьев, депутат Госдумы, лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов, экс-мэр Чебоксар Анатолий Игумнов.

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Напомним, что Михаила Игнатьева похоронили на старейшем кладбище Чебоксар — на аллее почетных захоронений по ул. Б. Хмельницкого.