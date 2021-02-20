Салехард, , 12:29 — REGNUM Ямало-Ненецкий автономный округ по всем показателям (за исключением одного) является лидер социально-экономического развития в Арктике, заявил бывший замминистра Минвостокразвития РФ Александр Крутиков корреспонденту ИА REGNUM.

Завода по сжижению природного газа, проект «Ямал СПГ» Yamallng.ru

Яма входит в топ российских регионов по различным показателям и их динамике, население там относительно молодо, его численность растёт, в экономику страны регион вносит огромный вклад в экономику страны благодаря газовым месторождениям. Впрочем, даже такие достижения далеко не означают, что в регионе нет проблем. В том числе та, что ЯНАО зависит от одной отрасли (которая, и это плюс, диверсифицирована).

«Ямал себя чувствовал лучше в период текущего снижения цен на энергоресурсы. Тоже пострадал, но у него был запас прочности, за счет чего регион сохранил социальные обязательства — тоже показатель работы региональной команды. Но региону нужно искать новые точки роста», — говорит Крутиков.

По его мнению, ЯНАО уже мог бы активнее стимулировать развитие нефтесервиса, науки и технологий, связанных с нефтегазодобычей и переработкой. Кроме того, регион работает над большим туристическим проектом. А так как от Москвы туда лететь всего три часа, то проект горнолыжного комплекса может стать хорошей точкой роста.

О происходящем в других арктических регионах России читайте в материале Владимира Станулевича «Александр Крутиков: какие регионы Русской Арктики успешны, а какие не очень».