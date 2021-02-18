Москва, 18 февраля, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Советский и российский актер, народный артист РСФСР Андрей Мягков, который ранее скончался в возрасте 82-лет, являлся обладателем уникального таланта и был предан своему любимому делу. Об этом 18 февраля заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Цитата из к/ф «Гараж». Реж. Эльдар Рязанов. 1979. СССР Андрей Мягков в роли Семёна Хвостова

«Андрей Васильевич обладал ярким уникальным талантом и был предан любимому делу. Как никто другой он чувствовал своих героев, создавая на экране и сцене образы, восхищавшие не одно поколение ценителей кино и драматического искусства», — сказала глава Минкультуры РФ.

Также она отметила, что благодаря своему обаянию и созидательной энергии Мягков являлся востребованным актером у лучших режиссеров отечественного кинематографа.

Кроме того, она напомнила, что всенародная слава пришла к покойному после исполнения им роли Жени Лукашина в комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), где актер «передал силу и романтизм мужского характера, способность на поступок и высокие чувства».

При этом Любимова подчеркнула, что творческая жизнь покойного стала ярким примером служения профессии, ставшим примером для будущих поколений.

«Память о нем, навсегда останется в сердцах его преданных зрителей, друзей и коллег. Выражаю глубокие искренние соболезнования родным и близким Андрея Васильевича», — заключила глава российского Минкультуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина заявила, что скончавшийся 18 февраля актер Андрей Мягков был настоящим артистом.