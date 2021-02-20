Архангельск, 20 февраля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Республика Коми является самая тяжелой точка на арктической карте РФ, считает бывший замминистра Минвостокразвития РФ Александр Крутиков. Есть ли четкое представление о том, как справиться с отчаянной депрессивностью этого региона, Крутиков рассказал автору ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Крутиков

Воркута и несколько других муниципалитетов — одни из самых депрессивных территорий, причем без экономической перспективы, считает Александр Крутиков. С этих территорий люди уезжают значительно активнее, чем из других, и главное — сегодня ответа на вопрос, что с этим делать, нет. И хотя Воркуту нужно и можно сохранить, приходится признать, что уже в следующее десятилетие этот город может буквально перестать существовать на карте, потому что в нем закроется последняя угольная шахта.

«Никто до нас не задумывался, что это произойдет уже через 10 лет. Наша задача — найти решение ключевых проблем, продлить жизнь городу дальнейшей угледобычей, потому что перестроить экономику города за десять лет невозможно. Первое, продолжить угледобычу, запустить новые месторождения. Второе, прорабатывался вариант по увеличению контингента военнослужащих: неплохая точка для военных функций в Арктике. Там аэродром, который строился как резервный для Бурана, огромная ВПП. Рассматривали вариант, связанный с развитием науки, образования, то есть в сторону, отличную от угледобычи. Добыча других минеральных ресурсов», — говорит Крутиков.

Он подчеркивает: план действий был сформулирован и по нему уже началось движение, важно довести задуманное до конца.

О состоянии дел в других арктических регионах РФ читайте в материале Владимира Станулевича «Александр Крутиков: какие регионы Русской Арктики успешны, а какие не очень».