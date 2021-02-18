Москва, 18 февраля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует по поводу кончины советского и российского актера, народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Об этом 18 февраля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Цитата из к/ф «Дни Турбиных». Реж. Владимир Басов. 1976. СССР Андрей Мягков в роли Алексея Турбина

«Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Андрея Мягкова», — сказал он.

Также Песков добавил, что глава Российского государства в самое ближайшее время «направит телеграмму родным и близким (Мягкова) в связи с кончиной великого народного артиста».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр театра и кино, народный артист РСФСР Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет.