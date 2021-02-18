Москва, 18 февраля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Несмотря на признание существования Украины как государства, Россия усматривает в ней проект Запада. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Клод Верлинд. Марионетки

«Россия, безусловно, признает украинское государство, но в то же время, действительно, украинское государство с того момента, как на Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, Украина превратилась в проект этих самых западных стран», — сказал Песков.

По его словам, подобные элементы усматривают в Кремле.

При этом Песков подчеркнул, что Украина не является дружественным для России государством — такой вывод, по его словам, в Кремле сделали из антироссийских действий, доминирующих в украинской политике.