Москва, 18 февраля, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Глобальная экономика не сможет быстро отказаться от доллара в качестве мировой резервной валюты. Об этом 18 февраля заявила директор института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Виктория Перская на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Связано это с тем, что на данный момент около 75−80% всех биржевых цен на мировых рынках определяется в долларах США. Таким образом, доллар выступает не только средством расчёта, но и средством измерения стоимости. Он является одновременно валютой цены и валютой платежа.

«Кроме того, на смену доллара в полной мере не завоевала авторитета ни одна другая валюта, которая могла бы обеспечить сохранность капиталовложений. Поэтому сразу резкого отказа от доллара не произойдёт. В США сложилась тяжелая ситуация с высоким уровнем долгов. В этих условиях мир стоит перед дилеммой, что нужно отказаться от доллара, чтобы не спровоцировать ещё более тяжелый экономический кризис», — сказала Перская.