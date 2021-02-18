Москва, 18 февраля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Цены на нефть марки Brent 18 февраля протестировали отметку в $65 на фоне падения добычи в США, чему не помешало укрепление доллара на рынке Forex, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча

«Из-за рекордно низкой температуры, от которой страдают 44 из 50 штатов производство нефти упала более, чем на 4 млн барр./сутки, что эквивалентно 40% всей добычи.

Более точные оценки сегодня представит минэнерго США вместе с еженедельным отчетом по запасам. По данным Американского института нефти, за последнюю неделю запасы сырой нефти сократились на 5,8 млн баррелей, бензина — на 3,9 млн баррелей, дистиллятов — на 3,5 млн баррелей.

С учетом того, что еще ранее запасы сырой нефти вернулись к средним за последние пять лет значениям, баланс спроса и предложения уже воспринимается совершенно иначе чем несколько месяцев назад.

Стоит напомнить, что в феврале-марте Саудовская Аравия и ее союзники пошли на добровольное сокращение добычи на 1,425 млн барр./сутки.

Еще до похолодания в Северном полушарии и до улучшения эпидемиологической ситуации, по оценкам МЭА в последнем отчете организации эффект от этих мер должен был превысить потенциальное ослабление спроса на 1 млн барр./сутки из-за введенных по причине COVID-19 ограничений.

Ввиду изменившихся обстоятельств источники, близкие к руководству Саудовской Аравии, накануне заявили о планируемом увеличении добычи в этой стране, о чем будет объявлено на следующем заседании ОПЕК.

Однако пока фокус внимания игроков остается на погодном факторе (к концу недели предполагается смягчение морозов) и ожиданиях принятия Конгрессом США нового пакета стимулов на $1,9 трлн.

С технической точки зрения для продолжения роста котировкам необходимо закрепиться выше $65 по сорту Brent.

При текущем новостном фоне пока тяжело ожидать формирования ощутимой коррекции. Поддержки расположены на отметках в $61,50 и $63,50», — пояснил эксперт.

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